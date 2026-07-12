Klimapolitik
Daimer-Truck-Chefin fordert Senkung der CO2-Regulierungen
Für die Chefin von Daimler Truck, Karin Radström, derzeit auch Vorsitzende des Nutzfahrzeug-Ausschusses des Verbands europäischer Automobilhersteller (Acea), ist die Existenz des Daimler-Nutzfahrzeuge-Bereichs durch Vorgaben zum Klimaschutz in Gefahr. „Wenn die CO2-Regulierung unverändert bleibt, setzt Europa die Wettbewerbsfähigkeit seiner Nutzfahrzeugindustrie aufs Spiel“, sagte sie in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie richtet sich darin gegen die Vorgabe, dass die CO2-Emissionen in diesem Bereich bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken sollen. Schwere Nutzfahrzeuge sind nach Angaben der EU-Kommission für mehr als 25 Prozent der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs in der EU verantwortlich und machen mehr als 6 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus.