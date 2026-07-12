Daimer-Truck-Chefin fordert Senkung der CO2-Regulierungen

Am 22. Juli will Porsche-Chef Michael Leiters bei der Porsche-Aufsichtsratssitzung in Stuttgart Zuffenhausen die Pläne zur Vernichtung von weiteren Tausenden Arbeitsplätzen vorstellen. Bereits vor zwei Wochen erklärte er drei Säulen zum Fundament der „Strategie 2035“ bei Porsche: „Personalabbau mit Produktivitätssteigerung durch schlankere Strukturen, weniger, aber sportlichere Modelle, der Verkauf von Randaktivitäten“. Die Vernichtung von 3900 Stellen wurde bereits von VW-Chef Blume beschlossen, als er noch selbst Porsche-Chef war. Unter der Führung von Leiters erhöhte sich diese Zahl um zusätzliche 500 Stellen, durch Schließung von Tochtergesellschaften. Jetzt sollen darüber hinaus noch bis zu 4000 weitere Arbeitsplätze für die Stärkung der „Wettbewerbsfähigkeit“ vernichtet werden.