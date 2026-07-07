Brasilien
Landesweite Demos für die 5-Tage-Woche
Am Dienstag, dem 30. Juni, fanden in vielen Städten Brasiliens – darunter in allen 14 Hauptstädten der Bundesstaaten – Massendemonstrationen im Rahmen eines Mobilisierungstages für eine kürzere Arbeitswoche statt. Protestmärsche begannen bereits früh am Tag in Porto Alegre, Recife, João Pessoa und Rio de Janeiro und setzten sich den ganzen Tag über im ganzen Land fort. Angeführt wurden die Demonstrationen von der Brasilianischen Volksfront (Frente Brasil Popular), der Bewegung „Volk ohne Angst“ (Povo Sem Medo), dem Gewerkschaftsdachverband CUT, dem Forum der Gewerkschaftszentralen (Foro de Centrales de la Union) sowie der Initiative „Leben jenseits der Arbeit“ (Vida Além Trabalho).