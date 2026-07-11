Über das neue Buch "Die Lehre von der Denkweise"

Zuerst stellte Stefan Engel anhand des Aufbaus einige wesentliche Inhalte kurz vor. Das Buch arbeitet erstmals die Lehre von der Denkweise allseitig aus. Dazu macht es deutlich, warum diese Frage heute eine solch entscheidende Rolle im Klassenkampf, im marxistisch-leninistischen Parteiaufbau sowie beim Aufbau des Sozialismus spielt. Es behandelt das Phänomen der Denkweise seit den Anfängen der revolutionären Arbeiterbewegung - bis hin zur Entwicklung des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise als Regierungsmethode.

Ein Höhepunkt ist der Abschnitt zur Bedeutung der Frage der Denkweise für den sozialistischen Aufbau. Er beschäftigt sich gründlich mit den Erfahrungen in der sozialistischen Sowjetunion sowie in der früheren DDR. In der komplizierten Situation in den 1930er-Jahren gab es neben großartigen Erfolgen im sozialistischen Aufbau auch eine falsche Behandlung der komplizierten gesellschaftlichen Widersprüche. Menschen, die Fehler gemacht hatten, wurden teilweise als unverbesserlich abgestempelt. Das widerspricht der Tatsache, dass die menschliche Denkweise veränderlich ist. Auch das wird in dem Buch in einem Abschnitt zur dialektischen Einheit von Bewusstsein und Denkweise nachgewiesen.

In dem Buch wird das akribisch anhand von Originalquellen untersucht. Die MLPD zieht als wichtigste Lehre: der Aufbau des Sozialismus muss auf Grundlage der proletarischen Denkweise erfolgen.

Zuletzt würdigte Stefan Engel die außerordentliche Art und Weise, in der dieses Buch entstanden ist. Insgesamt 230 Leute haben daran mitgewirkt. 50 in der engeren Ausarbeitung, viele mit insgesamt 2300 Anträgen, die akribisch eingearbeitet wurden. Die mehrfache Bearbeitung des Buchs war jeweils mit einer Aktualisierung des Manuskripts bis hin zur letzten Minute verbunden. So entstanden auch noch Passagen zum Kampf um die Denkweise in der vorrevolutionären Gärung. Die kollektive Erstellung ist charakteristisch für die theoretische Arbeit der MLPD, ohne die es keinen erfolgreichen Kampf für den Sozialismus geben kann.

Zum Schluss forderte Stefan Engel dazu auf, das Buch vergünstigt vorzubestellen. Das ist vor allem deshalb wichtig, um den Druck vorzufinanzieren. Statt 25 Euro kostet es ist in der Vorbestellung nur 21 Euro. Es folgte eine kurze Diskussion. Stefan Engel lud danach schon mal herzlich ein zur ausführlichen Buchbesprechung und Diskussion am Sonntag, 13 September. Dann werden auch alle drei Autoren des Buchs, außer ihm noch Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, anwesend sein.

Das Buch kann ab sofort bei der MLPD vor Ort vorbestellt werden