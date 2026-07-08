Mercedes-Benz: Selbstorganisierte Pausenversammlung „Rebellische Mittagspause"

Es gab auch eine Reihe Aktionen, über die rf-news noch berichten wird. Auf jeden Fall geht es aufbauend darauf weiter – am 9. und 10. Juli folgen weitere Aktionen und gewerkschaftliche Proteste bei VW oder in Stuttgart. Bei Mercedes-Benz Düsseldorf fand heute eine selbstorganisierte Pausenversammlung in der neuen Reihe „Rebellische Mittagspause“ statt.

Ein Kollege stellte die Herausforderung vor, dass heute überall Kämpfe organisiert werden müssen – als Signal gegen den VW-Vorstand und sein Vorhaben, vier Werke zu schließen! Dass wir auch heute zusammen als Autobelegschaften markenübergreifend kämpfen sollten, diese Herausforderung wurde deutlich.



Der Gesamtbetriebsrat E. Lümali hat gestern in einem Videocall vor „Alleingängen“ gewarnt und darauf hingewiesen, dass zugleich etwas Gemeinsames vorbereitet wird. Aber morgen ist die Aufsichtsratssitzung bei VW und die Kollegen überzeugte, dass Abwarten der Tod ist …



Die Kollegen erklärten sich solidarisch, mehr noch, sie merken, dass es unser gemeinsamer Kampf ist, den wir als Klasse gegen die Monopole und gegen die Regierung führen müssen.



Deshalb berieten wir, wie wir das nächste Mal mehr werden, sprich, dass jeder einen neuen gewinnt. Auch wurde beraten, dass wir gegen die Repression der Werkleitung vorgehen werden, die unser Recht auf Information beim Betriebsrat als „unrechtmäßig“ diffamiert und uns eine ganze Stunde Lohn abziehen will, obwohl es real 15 Minuten nach der Pause in die Arbeitszeit ging.



VW- und Mercedes-Benz-Kollegen – gemeinsam kämpfen! Im Herzen sind wir vereint und streikbereit!

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