Mercedes-Kollegen beschließen Streikvorbereitung

IG-Metall-Vertrauensleute informierten über den Generalangriff des Mercedes-Vorstands, und über den bei Volkswagen, Bosch und auch durch die Regierung. Es war Klarheit: Außergewöhnliche Situationen erfordern neue Wege.



Die Versammlung diskutierte, welche. Streik wurde als richtiges Mittel erkannt. Ein Kollege schlug vor, fünf Tage alles lahmzulegen. Dafür gab es tosenden Beifall. Widerspruch war: „Wir haben Friedenspflicht.“ Ein anderer Kollege: „Sie erklären uns jeden Tag den Krieg. Welcher Frieden soll das sein? Ich erkenne hier keinen Frieden mehr. Wir müssen ihnen wieder Respekt vor uns lehren.“

Also debattierten die Kollegen offen, wie sie vorgehen können. Letztlich wurde eine Abstimmung durchgeführt, dass man jetzt und so noch nicht streiken kann. In zweiter Abstimmung stimmten 80 Prozent dafür, einen Streik vorzubereiten. Darüber wird jetzt intensiv beraten werden und auch das Wiedertreffen wurde abgestimmt.



Dafür kamen noch verschiedene Verbesserungsvorschläge für den Ort, die Zeit und die Methoden der Versammlung. Ein Megafon war jedenfalls geeignet bei dieser Anzahl Kollegen, und sie übten darin, ihre Meinung offen zu vertreten. IG-Metall-Fahne und ‑Westen waren dabei. Am Ende wurden noch Einschüchterungsmaßnahmen der Firma zurückgewiesen. Ein guter Auftakt.