Mitglied der Arbeiterpartei MLPD werden?!

Wobei - „Nichts ahnend“ trifft es eigentlich nicht richtig. Seit die Katze mit den 100.000 Arbeitsplätzen und vier Werksschließungen bei VW aus dem Sack ist, ist eigentlich nichts mehr, wie es vorher war. Zu Hause gibt’s ja auch kaum noch ein anderes Thema. Und dann noch der Merz und der Klingbeil mit ihren Reformen. Erklären uns alle für faul. Oder was soll das mit der Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag?



Es liegt so eine Spannung in der Luft. Die Kollegen sagen: „Eigentlich müssten wir den Laden stilllegen.“ Aber das ist so eine Sache. Wer nimmt das in die Hand? Wer fängt an? Wie macht man so was? Und wer steht dann hinter einem, wenn sie einen maßregeln? So geht es seit Tagen.



Heute standen die von der MLPD wieder vor dem Tor. Die lassen echt nicht locker. Und sie haben ja auch eigentlich recht. Dieser Kapitalismus zerstört wirklich unsere Zukunft. Und ja, wenn wir Zehntausende die Brocken hinschmeißen würden – die Blumes & Co. würden sich umschauen.



Aber heute hatte ich keine Lust auf ein Gespräch. Ich wollte nur das Flugblatt nehmen und weitergehen. Dann sagte die junge Frau plötzlich: „Wir rufen heute auf: ‚Stärkt die Betriebsgruppen der MLPD!‘ Machst du mit?“



„Äh …?!“, dachte ich mir. Das habe ich ja noch nie überlegt. Vielleicht wird es Zeit. Aber was bedeutet das eigentlich? Und was sagt meine Frau dazu?



Sprechen wollte ich trotzdem nicht. Ich nahm den Aufruf und zog von dannen. Abwegig ist das nicht. Aber gründlich nachdenken muss ich schon darüber. Ich kann mir das ja mal durchlesen, warum die mich unbedingt in ihrer Partei haben wollen. Irgendwie gut, dass die uns Arbeiter so ansprechen. Habe ich noch bei keiner anderen Partei erlebt.



So, wie ich die von der MLPD kenne, stehen die ja nächste Woche auf jeden Fall wieder vor dem Tor. Und dann werden sie mich fragen, ob ich den Aufruf gelesen habe, was ich dazu sage und zu welcher Entscheidung ich gekommen bin.