Mittagsschicht vor dem Tor Guntherstraße

„Abwarten bedeutet Tod! – Morgen erste Kampfaktion am Tor!“ Gut 220 Leute gehen rein, 110 nehmen überwiegend dankbar, aber alle neugierig ein Blatt. Der Rest lehnt freundlich ab.



Kommentare: „Wir hängen doch alle zusammen!“ (drei Ingenieure von Bertrant – Ing.-Dienstleister aus Wolfsburg) „Wir sind sowieso verloren!“; „Stimmt, die machen auch die Komponente platt!“; „Es macht ja keiner was“; „Wir müssen kämpfen!“; „In Frankreich würde schon lange die Hütte brennen!“; „Es betrifft doch alle!“; „Die Gewerkschaft macht nichts!“; „2024 hätten wir weitermachen müssen!“; „Erst Zugeständnisse von uns – und dann das!“



Die Hauptauseinandersetzung mit vielen war, dass sie „eigentlich“ für einen richtigen Streik sind, aber die IG Metall nicht aufruft und die ganzen letzten Jahre immer wieder allem Möglichen zugestimmt hat. Wir haben alle an ihrer Verantwortung gepackt, dass SIE die Gewerkschaft sind und nicht abwarten sollen, bis sie gerufen werden, sondern sich jetzt entscheiden müssen, zu streiken. Nicht nur die Belegschaft von VW wird angegriffen, auch die von Mercedes, Stellantis usw. Deshalb morgen Mittag früher raus und später rein – wie bei Mercedes letzten Freitag! Diskutiert das – kommt alle!