MLPD unterstützt Aktionstag der IG Metall bei VW und anderswo

Große gewerkschaftliche Proteste sind heute an allen wichtigen VW-Standorten (Wolfsburg, Emden, Zwickau, Hannover, Kassel u. a.) sowie bei Audi, Porsche und MAN geplant – zeitgleich zur Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg. In Stuttgart ist ein großes Autokorso geplant. Auch in anderen Orten gibt es Aktionen.



In vielen Betrieben wird heiß diskutiert: Wenn wir protestieren, dann richtig. Dann sollte auch die Produktion stehen. Alle raus zum Protest, Widerstand und Streik!



Die MLPD steht solidarisch an der Seite der Belegschaften. Wir unterstützen die Aktionen mit starken Kräften und zeigen gut sichtbar Flagge für konsequenten Kampf gegen den Generalangriff von Konzernvorständen und Bundesregierung und gegen das kapitalistische Ausbeutersystem.

Wir bitten um viele auch kurze Berichte, Fotos oder Videos von den Aktionen.