Nach einem guten Start am Montag beginnt nun die Fahrt!

Diesmal sagte keiner mehr „mal abwarten“. Die Kolleginnen und Kollegen kritisierten, dass am Donnerstag den 9.7., am Tag der Aufsichtsratssitzung, allein die Vertrauenleute sich versammeln sollten. Es wurde berichtet, dass ihnen unter anderem gesagt wurde, „wer will kann ja mit machen“.

Es gab Zustimmung, dass ein Kampf gegen die Pläne von VW mit aller Härte geführt werden muss. Der Vorwärtsgang ging weg wie warme Semmeln. Kolleginnen und Kollegen blieben stehen und warteten, wenn wir mit dem Verteilen gar nicht hinterher kamen. 15 € wurden gespendet.

Auf dem Rückweg hielten wir noch an einem kleinen Laden und kauften eine Regionalzeitung. Hier stand zum ersten mal schwarz auf weiß und für alle eindeutig lesbar, dass die VW Konzernspitze VW Salzgitter ausgliedern will. Der Besitzer kaufte noch die neue Rote Fahne und hat Interesse am RW 40.