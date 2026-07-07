Sommerfest Horster Mitte am 11. Juli

Sommerfest Horster Mitte am 11. Juli

Neu: Veranstaltung "Die Arbeiteroffensive wird geboren"

Mit Berichten live von den Brennpunkten VW, Audi, Mercedes ... und der Ruhrpott-Rebellion!

 

Mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD - 18 Uhr!

 

Die andere um 18 Uhr geplante Veranstaltung mit Gabi Fechtner fällt dafür aus