Ostasien
Tote durch Taifun "Bavi"
Der Taifun "Bavi" hat die Bevölkerung in vielen Teilen Ostasiens an diesem Wochenende in Atem gehalten. In den Philippinen kamen 17 Menschen durch den Wirbelsturm ums Leben. Sie wurden von Sturzwellen mitgerissen oder ertranken. Auf der Insel Taiwan gab es zahlreiche Verletzte. Der Wirbelsturm hat die Größe Frankreichs. Seine stärksten Böen erreichten bis zu 144 Kilometer pro Stunde. Die Meteorologen warnen aber weiterhin von starken Regenfällen im Osten und Norden Chinas.