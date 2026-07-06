Probezelten der Rotfüchse

Wir haben uns am Treffpunkt getroffen, dann sind wir in den Garten gefahren und haben die Zelte aufgebaut. Wir haben gelernt, wie man Zelte aufbaut. Es war megawitzig, weil Karl die ganze Zeit witzige Sachen gemacht hat.



Wir sind dann alle zum Park gegangen und haben Verstecken-Fangen gespielt. Später sind wir wieder zum Garten gegangen und haben dann gegessen. Dann sind wir in die Zelte gegangen. Wir haben uns Gruselgeschichten erzählt und später noch zusammen UNO gespielt.