Produktion, Belegschaften und Herausforderungen an sie sind international!

Er ist jetzt seit drei Monaten ans Wolfsburger VW-Werk ausgeliehen, zusammen mit 25 Kollegen. Sie sind „freiwillig" gegangen, nicht zuletzt wegen der deutschen VW-Löhne. P. versteht sich gut mit den neuen Kollegen in Wolfsburg und ist von Bratislava die internationale Zusammenarbeit mit Kollegen aus Kirgisien, Usbeskistan etc gewohnt.

Er hat die Arbeiterprobleme nicht in der Slovakei hinter sich gelassen, sondern ist eingewandert in die aktuellen Auseinandersetzungen bei VW. Leere Versprechungen der bürgerlichen Politiker kennt er aus der Slovakei und lernt sie aufs Neue in Deutschland kennen. Die VW-Bosse in Deutschland „sollen bei sich anfangen und nicht beim Arbeiter!" P. ist aktiver Gewerkschafter. Seine slovakische Gewerkschaft MODERME ODBORY hat 9.000 Mitglieder und er bewundert, wie stark die IG Metall ist. Wir haben ihn mit dem Internationalen Automobilarbeiterratschlag (IAC) bekannt gemacht. Er will den Kontakt zum IAC suchen.