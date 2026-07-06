Polizeigewalt gegen "Vorwärtsgang"-Verteiler und MLPD-Aktivisten
Rotfüchse Dortmund zeigen Solidarität
Rotfüchse aus Dortmund schreiben an die Aktivistinnen und Aktivisten der MLPD und an die Verteilerinnen und Verteiler der Kollegenzeitung "Vorwärtsgang", die vor dem Tor von Audi in Neckarsulm von Polizeigewalt betroffen waren, und an die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Audi:
Liebe Doris, liebe Lisa, liebe Freunde, wir unterstützen euch, weil wir es nicht ok finden, dass die Polizei euch festgenommen hat! Ihr habt Solidarität organisiert und haltet mit den Arbeitern zusammen. Es ist nicht okay, dass 100.000 Arbeiter einfach so rausgeschmissen werden und damit kein Geld für sich und ihre Familien haben! Wir spenden euch 34,70 Euro für die Anwälte und um die Polizei anzuzeigen!
Viele Grüße
Rotfüchse
Liebe Arbeiter, es ist nicht okay, dass 100.000 Arbeiter rausgeschmissen werden und damit kein Geld für sich und ihre Familien haben. Am 8. Juli ist Streik (das kennen wir von den Busfahrern) – wir stehen hinter euch und machen mit! Gemeinsam sind wir stark!
Viele Grüße
Rotfüchse