Rotfüchse Dortmund zeigen Solidarität

Liebe Doris, liebe Lisa, liebe Freunde, wir unterstützen euch, weil wir es nicht ok finden, dass die Polizei euch festgenommen hat! Ihr habt Solidarität organisiert und haltet mit den Arbeitern zusammen. Es ist nicht okay, dass 100.000 Arbeiter einfach so rausgeschmissen werden und damit kein Geld für sich und ihre Familien haben! Wir spenden euch 34,70 Euro für die Anwälte und um die Polizei anzuzeigen!

Viele Grüße

Rotfüchse

Liebe Arbeiter, es ist nicht okay, dass 100.000 Arbeiter rausgeschmissen werden und damit kein Geld für sich und ihre Familien haben. Am 8. Juli ist Streik (das kennen wir von den Busfahrern) – wir stehen hinter euch und machen mit! Gemeinsam sind wir stark!

Viele Grüße

Rotfüchse