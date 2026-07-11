Ruhrpott-Rebellion heute in Essen: "Kann nur der Anfang sein"

Nachdem der Fahrradkorso aus Mülheim und Oberhausen eingetroffen war, begann die einstündige Kundgebung - eröffnet mit dem Versprecher "Willkommen zur Ruhrpott-Revolution". So gingen auch die vielen Diskussion von "ist es richtig, den Sozialstaat zu verteidigen, gibt es einen solchen?" bis zur Frage des Sozialismus als grundsätzliche Alternative zum Kapitalismus. In einem kämpferischen Jugend-Beitrag hieß es am Schluss: "Die rote Welle rollt durchs Land". Betont wurde auch, dass das angesichts des Generalangriffs von Konzernen und Staat nur der rebellische Anfang sein kann. Sichtbar als Parteien traten MLPD und DKP auf. Viele junge Leute und Jugendorganisationen nahmen teil aus der Gewerkschaftsjugend, auch SDAJ, REBELL und Rotfüchse. Weitere Aktivitäten sind in Planung.