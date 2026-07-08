Save-the-date-Flyer für breite Werbung

Außerdem findet ihr dort einen „Save-the-Date“-Flyer, unter „Kontakt“ kann er bestellt werden. Achtung: Der Ratschlag beginnt jetzt schon am Freitag, 6. November, um 17 Uhr mit einer Auftaktdemonstration in Gelsenkirchen und anschließendem Empfang der internationalen Teilnehmerinnen im Kultursaal Horster Mitte um 19 Uhr. Auch der Empfang findet bereits als Hybrid statt: Ihr könnt live dabei sein oder euch online zuschalten – per Link von zu Hause aus.

Vorverkauf von Tickets und Link und technische Hinweise folgen in Kürze. Ein aktuellerer, umfangreicherer Flyer ist daher gerade in Arbeit. Um die Auflage besser bestimmen zu können, könnt ihr euch gerne beim Frauenpolitischen Ratschlag melden, wie viele Flyer ihr braucht (mit euren Kontaktdaten).