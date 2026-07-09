Selbständige Aktion bei MAN

Wir haben die Kollegen mit einem offenen Mikrofon über den Generalangriff informiert und darüber, dass an diesem Tag Streiktag bei VW ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben auf einem Transparent unterschrieben. 40 bis 50 Leute unterzeichneten.

Viele Kollegen wussten von der IG-Metall-Aktion am heutigen Tag und wollen dort hingehen. Sie fand teils während der Arbeitszeit statt. Auch wenn es noch eine kleine Sache war: Es hat das Selbstbewusstsein gestärkt!