Bis zu 120 Euro mehr im Monat
So belastet die Gesundheitsreform eine durchschnittliche Arbeiterfamilie
Die geplante Gesundheitsreform 2026/2027 („GKV-Sparpaket“) soll angeblich die Krankenkassen finanziell stabilisieren – doch besonders normale Arbeiterfamilien müssen dafür zahlen.
Während auf der einen Seite Beiträge und Zuzahlungen steigen, werden Unternehmen spürbar entlastet und die Profite der Pharmaindustrie weitgehend geschont.
Beispiel einer „typischen Arbeiterfamilie“
(Vater Vollzeit mit 3.800 € brutto/Monat, Mutter Teilzeit oder nicht erwerbstätig, ein bis zwei Kinder)
- „Arbeitnehmer-Anteil“ Krankenversicherung: Steigt von ca. 278 € auf 285–295 € pro Monat (+7 bis 17 €).
- Neuer Partnerbeitrag (ab 2028): Für nicht erwerbstätige Ehepartner fallen 2,5 % des beitragspflichtigen Einkommens an – das sind bei diesem Einkommen rund 95 € zusätzlich im Monat.
- Höhere Zuzahlungen: Bei Medikamenten, Behandlungen und Arztbesuchen kommen weitere 5–15 € pro Monat hinzu.
Gesamte Mehrbelastung: Bis zu 120 Euro pro Monat – das sind über 1.400 Euro im Jahr.
Besonders hart trifft es Familien mit nur einem Verdiener oder klassischen „Hausfrauen-Modellen“. Gleichzeitig profitieren die Unternehmen: Durch die Deckelung von Ausgaben und die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze werden Kapitalistenanteile stabilisiert und Kosten auf die Versicherten abgewälzt. Die Pharmaindustrie muss nur moderate Einsparungen hinnehmen – ihre hohen Gewinnmargen bleiben weitgehend unangetastet.
Fazit: Was als „Sparpaket“ verkauft wird, ist für viele normale Arbeiterfamilien eine spürbare Zusatzbelastung – bei gleichzeitig drohenden Leistungseinschränkungen in den kommenden Jahren.