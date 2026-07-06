Solidarität mit Genossen der MLPD und Arbeitern in Neckarsulm

Erneut wurden Genoss:innen der MLPD bei ihrem Einsatz gegen Werksschließung und Arbeitsplatzvernichtung vor dem Audi-Werk in Neckarsulm durch einen massiven Polizeieinsatz angegriffen. Mit Einschüchterung, Festnahmen und Gewalt soll verhindert werden, dass Arbeiter:innen sich gegen Werksschließung, Sozialabbau und Angriffe auf ihre Rechte organisieren.

Solche Angriffe richten sich nicht nur gegen die Betroffenen, sondern gegen die demokratische Selbstorganisation der Arbeiter:innenklasse und der kämpferischen Jugend insgesamt. In Zeiten von Sozialabbau, Aufrüstung und imperialistischen Kriegen verschärft sich die Repression gegen alle, die Widerstand organisieren. Gleichzeitig zeigt sie immer mehr jungen Arbeiter:innen und Jugendlichen, wie notwendig Organisierung und gemeinsamer Kampf sind.

Unsere Antwort heißt Solidarität! Lassen wir uns nicht einschüchtern, sondern schärfen wir die Klinge der Solidarität gegen jede Repression. Ihre Kriege und ihre Krisen werden wir nicht auf unserem Rücken austragen! Solidarität mit den Arbeiter:innen und den Genoss:innen der MLPD!