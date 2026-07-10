Spanien
Mindestens 11 Tote bei verheerenden Waldbränden
Spanien leidet wie auch Portugal und Frankreich derzeit unter massiver Hitze. In Teilen des Landes gilt seit Tagen die höchste Hitze-Alarmstufe. Dies begünstigt auch das Ausbrechen von verheerenden Waldbränden. Bei einem Feuer in Andalusien starben nun mindestens elf Menschen. Der regionale Gesundheitsminister sprach von einer "beispiellosen Tragödie" - es sei der Waldbrand "mit den bislang schwersten Folgen" in Andalusien. Seit Jahresbeginn haben in Spanien großflächige Feuer bereits mehr als 50.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission zeigen.