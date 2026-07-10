Mindestens 11 Tote bei verheerenden Waldbränden

Mehr als tausend Demonstranten, die „ICE raus aus Houston“ skandierten, marschierten am Mittwoch in der Nähe des Ortes, an dem ein Beamter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) den Bauarbeiter Lorenzo Salgado Araujo (52) auf dem Weg zur Arbeit erschossen hatte. Die abendliche Kundgebung begann mit einigen hundert Menschen, die sich an dem Ort versammelten, an dem Salgado im „East End“ von Houston – einem Viertel mit hohem Anteil an hispanischer Bevölkerung und Arbeiterschicht – erschossen worden war. Während die Demonstranten unter dem Klang von Trillerpfeifen und Rufen wie „ICE raus aus Houston, ICE raus überall“ zu einem etwa eine Meile entfernten Park zogen, wuchs die Menge auf mehr als 1.000 Personen an. Lorenzo Salgado Araujo lebte seit 35 Jahren in Houston und stand kurz vor dem Erhalt eines legalen Aufenthaltsstatus.