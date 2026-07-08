Street-Soccer beim Sommerfest Horster Mitte – jetzt mitmachen!

Gespielt wird in zwei Altersklassen: Sechs bis zwölf Jahre sowie dreizehn bis 18 Jahre. Die Teilnahme kostet nur 1 Euro pro Spieler. Egal ob als bestehendes Team oder spontan mit Freunden – alle Fußballbegeisterten sind herzlich eingeladen, mitzumachen.

Anmeldungen sind vorab per E-Mail an che-jugendzentrum@outlook.de oder über Instagram unter @che_jugendzentrum möglich. Kurzentschlossene können sich auch noch um 13.45 Uhr direkt vor Ort anmelden.

Kommt vorbei, zeigt euer Können am Ball und erlebt einen sportlichen Nachmittag voller Action, Fairplay und guter Stimmung beim Sommerfest Horster Mitte!