SWR berichtet über Widerstandskomitee

Mitbestimmung durch Streik - diese Forderung muss jetzt unter den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie den Massen verbreitet werden:

Wir rufen Euch dazu auf, Transparente und Banner mit dieser Losung zu malen, zu sprühen oder zu kleben - oder macht Schilder und Plakate!

Alternativ: Bestellung des InterBündnis-Banners

Das Internationalistische Bündnis hat kurzfristig ein Banner erstellt, dessen Druckdatei es zur freien Verfügung stellt. Diese Vorlage ist geeignet für die Bestellung von Bannern / Transparenten im Format 3 mal 1 Meter, sowohl für Textilgewebe, als auch Planenstoff oder Mesh, bei gängigen Herstellern, wie die Druckerei Neuer Weg. Das Internationalistische Bündnis bittet für die Bereitstellung um eine freiwillige Spende: "Zehn Euro wären schön, aber wir nehmen auch gerne mehr - und natürlich auch weniger, je nach den Möglichkeiten", so Fritz Ullmann vom geschäftsführenden Ausschuss der zentralen Koordinierungsgruppe.

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