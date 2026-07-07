Audi Neckarsulm
SWR berichtet über Widerstandskomitee
Der SWR hat heute über das Widerstandskomitee bei Audi Neckarsulm berichtet: Der Sender schreibt: "Die Unsicherheit um die Zukunft des Audi-Werks in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wächst. Wird es geschlossen, wie es gerüchteweise heißt? Jetzt formiert sich auch öffentlicher Widerstand. Ein neu gegründetes Widerstandskomitee will noch vor einer möglichen Entscheidung des VW-Aufsichtsrats Druck machen. Rund 30 Audi-Beschäftigte, ehemalige Mitarbeiter, Gewerkschafter und Unterstützer haben deshalb das Komitee gegründet. Schon am Wochenende hatte die Gruppe mit einem Stand beim Heilbronner Volksfest über eine mögliche Werksschließung informiert und rund 250 Unterschriften für den Audi-Standort Neckarsulm gesammelt. Die ganze Region müsse jetzt aktiv werden, heißt es von den Verantwortlichen. Die Unterschriften sollen morgen bei einer weiteren Aktion vor dem Audi-Werk und in der Heilbronner Innenstadt präsentiert werden, einen Tag bevor der VW-Aufsichtsrat über die Zukunft des Standorts beraten will."