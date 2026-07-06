Albanien
Tirana: Zehntausende protestieren gegen korrupte Rama-Regierung
Am Samstag fand in der albanischen Hauptstadt die 35. Demonstration in Folge statt; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten den Rücktritt von Premierminister Edi Rama, eine Übergangsregierung, eine Verfassungsreform sowie ein Ende der Korruption. Medienaufnahmen zeigten Zehntausende Menschen, die über den Hauptboulevard von Tirana in Richtung Skanderbeg-Platz zogen. Die nächtlichen Proteste hatten ursprünglich wegen eines geplanten Luxusresorts in einem Naturschutzgebiet begonnen – ein Projekt, das mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, in Verbindung gebracht wird –, haben sich jedoch inzwischen zu breiteren Protesten gegen die Regierung und die allgegenwärtige Korruption ausgeweitet. Die Demonstranten forderten auch die Freilassung der Demonstranten, die am Donnerstag festgenommen worden waren. Am Sonntag wurden sie gegen Auflagen freigelassen.