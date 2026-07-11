Japan
Tokio: Tausende demonstrieren gegen Sanae Takaichi
Am 10. Juli organisierte die Bürgerinitiative „WE WANT OUR FUTURE“ landesweite Demonstrationen, um gegen die Politik der Regierung unter Premierministerin Sanae Takaichi zu protestieren. Etwa 27.000 Menschen versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude in Tokio; gleichzeitig fanden an mehr als hundert Orten in ganz Japan Proteste statt. Sie kritisierten unter anderem die erhöhten Verteidigungsausgaben, die Ausweitung von Waffenexporten, die Energiekrise sowie die wirtschaftliche Notlage. Die Demonstranten – viele von ihnen in ihren Zwanzigern und Dreißigern – äußerten die Sorge, dass die Regierungspartei ihre parlamentarische Mehrheit nutze, um umstrittene politische Maßnahmen ohne ausreichende Debatte durchzusetzen.