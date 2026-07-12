UN-Bericht
Hilfsorganisationen fehlt Geld für Frauen und Mädchen in Not
Infolge massiver Kürzungen internationaler Hilfsgelder haben den Vereinten Nationen zufolge mindestens eine Million Frauen und Mädchen den Zugang zu dringend benötigter Unterstützung verloren. Das geht aus einem Bericht der UNO-Frauenorganisation „UN Women“ hervor. Der Rückgang der Hilfsgelder um fast ein Viertel ist der stärkste je verzeichnete Rückgang binnen eines Jahres. Haupttreiber ist demnach der weitgehende Rückzug der USA aus internationalen Hilfszahlungen.