Erneute Erschießung durch ICE-Terror-Abschiebetruppe

Bei einer jüngsten Abschieberazzia der US-Behörde ICE, die weltweit als Terror-Abschiebetruppe des faschistischen US-Präsidenten Trump bekannt wurde und gegen die weltweit protestiert wird, wurde nun erneut ein Mann erschossen. Er kommt ursprünglich aus Mexiko, lebte aber schon 35 Jahre in den USA. Sein Sohn Ronaldo Salgado schreibt: "Mein Vater lebte seit fast 35 Jahren in diesem Land und arbeitete auf dem Bau, um für mich, meine beiden Brüder und meine Mutter zu sorgen." Als Rechtfertigung für die Erschießung soll wieder einmal herhalten, dass sich gegen Anweisungen der Beamten widersetzt wurde. Frei nach dem faschistischen Motto: "Machst du nicht, was ich dir sage und befehle, erschieße ich dich!"