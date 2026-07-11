Video-Berichte und -Statements vom gewerkschaftlichen Aktionstag

Selbstverständlich nahm auch die MLPD mit starken Kräften und aktiv daran teil. Hier der Rote-Fahne-News-Artikel zum Aktionstag: Viel gelernt gegen Generalangriff von Staat und Monopolen – „Mitbestimmung durch Streik“ trifft den Nagel auf den Kopf!

In Emden hat das Videoteam der MLPD mehrere kurze Interviews und Statements gedreht - siehe hier

In der Rote-Fahne-News-Korrespondenz aus Zwickau ist ein kurzer Video-Zusammenschnitt enthalten

Auf Rote-Fahne-TV steht ein Video-Statement von Lisa Gärtner über den kämpferischen gewerkschaftlichen Aktionstag in Neckarsulm

Und ebenfalls auf Rote-Fahne-TV ein Videobericht über kämpferische Aktionen den ganzen Tag über