Neu auf Rote Fahne-TV
Video-Berichte und -Statements vom gewerkschaftlichen Aktionstag
Am 9. Juli beteiligten sich rund 5500 Kolleginnen und Kollegen am kämpferischen Aktionstag der IG Metall.
Selbstverständlich nahm auch die MLPD mit starken Kräften und aktiv daran teil. Hier der Rote-Fahne-News-Artikel zum Aktionstag: Viel gelernt gegen Generalangriff von Staat und Monopolen – „Mitbestimmung durch Streik“ trifft den Nagel auf den Kopf!
- In Emden hat das Videoteam der MLPD mehrere kurze Interviews und Statements gedreht - siehe hier
- In der Rote-Fahne-News-Korrespondenz aus Zwickau ist ein kurzer Video-Zusammenschnitt enthalten
- Auf Rote-Fahne-TV steht ein Video-Statement von Lisa Gärtner über den kämpferischen gewerkschaftlichen Aktionstag in Neckarsulm
- Und ebenfalls auf Rote-Fahne-TV ein Videobericht über kämpferische Aktionen den ganzen Tag über