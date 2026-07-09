Video-Statements und -Eindrücke aus Emden

Vereint für unsere Zukunft kämpfen!

Rote Fahne TV beteiligte sich heute am kämpferischen IG-Metall-Protest vor dem Haupttor bei VW Emden, mit bis zu 1500 VW-Kolleginnen und ‑Kollegen und weiteren solidarischen Kräften. Wir dokumentieren hier Interview-Beiträge eines VW-Auszubildenden aus Emden, eines VW-Kollegen aus dem Emder Werk, einer solidarischen Ver.di-Kollegin aus dem Ruhrgebiet und die Rede eines Betriebsratsmitglieds gegen Kahlschlag und Werkschließungen bei VW.

RF-TV