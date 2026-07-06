VW / Audi: Damit dürfen sie nicht durchkommen!

Hunderttausende Arbeitsplätze vernichten, dafür noch über alle Kanäle Verständnis verlangen und zugleich einen beispiellosen Polizeieinsatz gegen solidarische Menschen am Werkstor fahren – das ist eine neue Qualität der Diktatur der Monopole hierzulande.

Wir haben großen Respekt vor Eurem Einsatz und wollen es nicht bei Worten belassen. Auch bei der ZF in Saarbrücken werden laufend Leute rausgeschmissen, aber vorletzte Woche gab es auch bei uns die ersten Proteste.

Deshalb nehmen wir uns vor, auch in Saarbrücken die Angriffe breit bekannt zu machen; deren kapitalistische Wurzeln zu erklären; für eine sozialistische Gesellschaft zu werben; im Betrieb und in der Stadt die Losung der Stunde zu verbreiten: „Ab 8. Juli – Mitbestimmung durch Streik!“

Wir haben am Freitag, 3. Juli, 25,96 Euro Spenden für den Rechtshilfefonds der MLPD gesammelt und senden herzliche Grüße an Euch alle, besonders an Doris!

Hier gibt es die pdf der Solidaritätserklärung mit internationalen Grüßen von Freundinnen und Freunden aus Estland, den USA, England, Usbekistan, Österreich, und Frankreich.