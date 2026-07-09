VW Hannover: Größere Beteiligung als erwartet

Damit war die Beteiligung höher als von der Vertrauenskörperleitung angekündigt. Da war von 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Rede. Gleichzeitig hätten es sehr viel mehr sein können, wenn die gesamte Belegschaft mobilisiert worden wäre.



So kam die Frühschicht fast komplett heraus. Die hineingehende Spätschicht begrüßten wir mit: "Wir stehen hinter Euch, nehmt an der Kundgebung teil! – Viel Erfolg!" Eine ganze Reihe bestätigte das mit "Ja, machen wir". Und wir fanden weiter Zuspruch zu der Losung "Mitbestimmung durch Streik ab 8.7.!" , die wir mit unserem Transparent deutlich sichtbar zeigten.



Klar wurde aus den Reden der Vertrauenskörperleitung, des Betriebsrats und der Kollegin aus der Ortsverwaltung, dass VW-Chef Blume es mit seiner Ankündigung ernst meint und dass das verhindert werden muss. Aber sie orientierten auf Verhandlungen und den Einsatz der Landesregierung im Aufsichtsrat. Da war der Beifall deutlich verhaltener als an den Stellen, wo mal der Kampf zur Verteidigung der Arbeitsplätze durchblitzte.



Aus Hamburg war extra ein IG-Metaller von Airbus angereist, der unter Beifall solidarische Grüße überbrachte und über den Erfolg der Opelaner im Kampf gegen die 2004 geplante Schließung des Werkes berichtete.



Auffallend war das große Interesse verschiedener Medienleute, die neben Interviews mit Kollegen und Kolleginnen auch mit uns sprachen. Und das Transparent wurde mehrfach gefilmt oder fotografiert.



Morgen beginnt mit dem Werksurlaub eine Phase der Entspannung für die Kollegen, aber auch des Krafttankens und der Verarbeitung für die Zeit danach. Das nutzen auch wir und wir werden der Belegschaft weiter zur Seite stehen.