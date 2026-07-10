VW Zwickau: Bis zu 1000 Kollegen waren dabei

Darunter waren Delegationen von vielen Zulieferbetrieben und eine ganze Busladung von solidarischen Opelanern aus Eisenach.



„Ich bin sehr froh, dass wir heute so viele sind – das gibt Kraft und zeigt, dass wir zusammenhalten können. Wir sind alle Arbeiter, Familien, Menschen, egal, wo man seine Brötchen verdient. Die Stimmung „alles schon gelaufen“ wird von den Medien reingetragen. Das ist aber nicht so, das hat man hier gesehen. Wir werden kämpfen.“



Ärger und hitzige Debatten hatte es gegeben, weil in der Montage die Bänder nicht abgestellt wurden und weiter Autos gebaut werden sollten. Das hatte das Management mit Drohungen durchgesetzt. Zähneknirschend blieben die Monte-Kollegen in der Halle – nächstes Mal werden sie sich vielleicht nicht von solchen Erpressungen beeindrucken lassen. Heute war ein guter Anfang.