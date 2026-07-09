Wie es Eva geht und warum Ahmet jetzt freikommen muss

Am 28. Februar wurde die Entführung der Kölner Journalistin Eva Maria Michelmann und des kurdischen Journalisten Ahmet Polad (Mehmet Nizam Aslan) bekannt gegeben. Sie waren am 18. Januar 2026 in Raqqa bei der Evakuierung eines Gebäudes von Sicherheitskräften der syrischen Übergangsregierung entführt und in Isolationshaft genommen worden. Viele Menschen und Organisationen, ihre Familienangehörigen, Freund:innen und Kolleg:innen, Aktivist:innen und auch Politiker:innen setzten sich seitdem kontinuierlich für ihre Freilassung und die Aufklärung ihrer aktuellen Situation ein.

Am Freitag, den 19. Juni, wurde erreicht, dass Eva Maria Michelmann nach über 150 Tagen Haft freigelassen wurde und nach Deutschland kam. Sie konnte erstmals persönlich von ihrer Inhaftierung berichten. Ahmet Polad (Mehmet Nizam Aslan) befindet sich jedoch weiterhin in syrischer Gefangenschaft. Aktuell liegen weder Informationen über seinen Gesundheitszustand und seine Haftsituation noch gegen ihn erhobene Vorwürfe vor.

In der Pressekonferenz wird seitens der Familie, des Anwalts und von Kolleg:innen über die aktuelle Situation nach der Rückkehr von Eva Maria Michelmann berichtet sowie über die Arbeit zur sofortigen Freilassung des Journalisten Ahmet Polad (Mehmet Nizam Aslan). Eva Maria Michelmann wird unter Beachtung ihres Gesundheitszustandes über ihre Gefangennahme berichten.

Wann und wo?

Die Pressekonferenz findet am Donnerstag, 9. Juli 2026, um 15.30 Uhr im Naturfreundehaus, Frantz-Hitze-Straße 8, 50672 Köln, statt.