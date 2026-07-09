Wir schicken euch solidarische Grüße von zwei Versammlungen mit insgesamt 150 Kollegen aus dem Ersatzteilzentrum von Opel / Stellantis in Bochum!



Wir akzeptieren weder die Angriffe der Bundesregierung, noch die Angriffe von Konzernen wie VW, Mercedes oder Stellantis mit Arbeitsplatzvernichtung, Werkschließungen und Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich.

Wir unterstützen die Kampf- und Protestaktionen unserer IG Metall, die in den letzten Tagen schon stattgefunden haben und für die nächste Zeit geplant sind. Mit unserem selbständigen Streik in 2004, den auch ihr unterstützt habt, haben wir uns damals eine echte Mitbestimmung erkämpft. Diesen Weg müssen wir auch heute gehen.

Wir stehen in diesem Kampf solidarisch an eurer Seite – lasst uns in Kontakt treten und beraten, wie wir ihn gemeinsam führen! Glück auf!