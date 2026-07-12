„Also die Musik jetzt ist ja gar nicht unser Ding. Da gehen wir lieber. Aber bis jetzt war es wunderschön. Wir haben uns gesagt: „Ja, jetzt gehen wir halt mal zu den Kommunisten ... Und dann war das so nett und dann tritt da so eine palästinensische Tanzgruppe auf. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Alle Achtung! Das war richtig toll und überhaupt war alles sehr schön. Wir kommen bestimmt wieder.“ Ich erzähle ihnen noch, dass man jeden Freitag ab 19:00 Uhr im Bistro beim gemütlichen Kneipen-Treff nette Leute findet und dass man diese wunderbare Ruhrpott-Ausstellung besichtigen kann. "Jeden Freitag um 19:00 Uhr? Das klingt gut, da gucken wir gerne mal.“

Zwei junge Mädels, aus der Ukraine stammend: „Wir kamen zufällig vorbei und haben uns mit unserem Essen hingesetzt, weil die Musik so gut war.“ Später sehe ich sie wild auf der Tanzfläche hopsen. Und noch später sagen sie: „Hier kann man supergut feiern, irgendwie alle gemeinsam.“ Sie sind immer noch da …