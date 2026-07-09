Wohngeldreform: Dramatische Einbußen für Hunderttausende

Hunderttausenden Menschen mit niedrigen Einkommen drohen drastische Einschnitte – oder der komplette Verlust der Unterstützung. Die Reform verschärft die Ausbeutung durch Staat und Wohnungs- sowie Energiemonopole, die weiterhin steigende Mieten und Preise kassieren, während der Staat die Lasten auf die Betroffenen abwälzt. Besonders hart trifft es Rentner und Familien.

Die Zahlen im Überblick

Statt bisher rund fünf Milliarden Euro sollen künftig nur noch etwa drei Milliarden Euro für Wohngeld ausgegeben werden. Bund und Länder sparen je eine Milliarde. Etwa ein Drittel der aktuell 1,2 bis 1,7 Millionen Wohngeldhaushalte soll komplett herausfallen. Die übrigen zwei Drittel müssen mit teils massiven Kürzungen rechnen.

Zentrale Verschlechterungen ab 1. Januar 2027

Aussetzung der Dynamisierung (keine Anpassung an steigende Mieten und Energiepreise).

Halbierung der Heizkostenkomponente.

Verschärfung der Wohngeldformel (Einkommen wird stärker anspruchsmindernd berücksichtigt).

Anhebung der Mindestleistungsgrenze (Anspruch erst ab 15 Euro statt bisher 10 Euro).

Bereits bewilligte Bescheide laufen aus – danach greifen die neuen, schlechteren Regeln.

Konkrete Verluste nach Gruppen

RENTNERINNEN UND RENTNER (CA. 52 PROZENT DER HAUSHALTE) Besonders Ein-Personen-Haushalte mit kleiner Rente sind gefährdet. Der aktuelle Durchschnittsbetrag liegt bei 240 bis 290 Euro monatlich. Allein durch die Halbierung der Heizkostenkomponente verlieren viele in teuren Mietstufen (z. B. VII) bis zu 48 Euro oder mehr – in der Praxis häufig 20 bis 60 EURO MONATLICH. Bei Einkommen, die nur knapp über der neuen Grenze liegen, droht der KOMPLETTE WEGFALL. Schätzungen gehen von bis zu 690.000 betroffenen Rentnerhaushalten aus. Viele haben keine Rücklagen. Die Folgen: Mietrückstände, Räumungsandrohungen oder soziale Isolation. Immobilienkonzerne und Energieversorger können maximale Gewinne einstreichen. FAMILIEN UND ALLEINERZIEHENDE (CA. 44 PROZENT DER HAUSHALTE) Familien verlieren nicht nur beim Wohngeld selbst, sondern häufig auch den Anspruch auf Kinderzuschlag (Minderausgaben laut Regierung rund 65 Millionen Euro). Ein Vier-Personen-Haushalt in Mietstufe I sinkt von bis zu 840 Euro auf ca. 754 Euro – also rund 86 Euro weniger im Höchstbetrag. Realistisch sind für viele Verluste zwischen 50 UND 150 EURO MONATLICH. Alleinerziehende mit Niedriglohn sind doppelt betroffen: weniger Geld für Miete und Heizung bei gleichzeitig hohen Kinderbedarfen. Die Kürzung der Heizkostenkomponente wirkt besonders hart, weil der

Energieverbrauch in Haushalten mit Kindern höher ist. GERINGVERDIENER IM ERWERBSLEBEN Arbeitende im Niedriglohnsektor verlieren den ohnehin schmalen „Lohnabstand“ zum Bürgergeld. Viele rutschen in die Grundsicherung (Regierungsprognose: bis zu 163.000 Haushalte). Das bedeutet mehr Bürokratie, strengere Auflagen und oft ein reales Minus im Geldbeutel.

Verschärfte Ausbeutung

Die Regierung nennt das „sozial schonend“. Das ist zynisch. Die Reform widerspricht nicht nur dem eigenen Koalitionsvertrag, sondern auch der Wohngeld-Plus-Reform von 2023, die genau diese Gruppen entlasten sollte. Statt gegen die Ursachen vorzugehen – renditegetriebene Mieten durch Immobilienkonzerne und hohe Energiekosten der Monopole – kürzt der Staat direkt bei den Betroffenen.

Das bedeutet steigende Armut, mehr Wohnungslosigkeit und einen massiven Abbau sozialer Errungenschaften. Das Wohngeld sollte verhindern, dass Menschen in existenzsichernde Systeme abrutschen. Nun bewirkt die Politik genau das Gegenteil.

Diese Wohngeld-Reform ist keine Konsolidierung, sondern eine verschärfte Umverteilung von unten nach oben. Rentner, die ein Leben lang gearbeitet haben, und arbeitende Familien mit Kindern zahlen den Preis dafür, dass Staat und Monopole weiter ungestört kassieren können. Statt wirklicher Lösungen bei Wohnungsbau, Mietendeckel oder höheren Löhnen wird an den Ärmsten gespart.