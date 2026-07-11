Wolfsburg: Was für ein Einsatz!

Unsere 380 Exemplare sind uns nach der Hälfte der Zeit ausgegangen. Wir hätten noch doppelt so viel verteilen können. Fast 70% wollten wissen, was es mit den Betriebsgruppen auf sich hat, wenn man richtig kämpfen will.



Wir stellten nicht nur „normale" Freundlichkeit, sondern verstärkt „Zugewandtheit" bei den Kollegen fest. Ein Kollege fragte: „Ihr seid so oft da, bekommt ihr Geld dafür?" Was wir natürlich verneinten. Die Kollegen machen sich vermehrt Gedanken über die MLPD. Nur ganz wenige sagten: „Von der MLPD nehme ich nichts." Ein Gewerkschaftsfunktionär lehnte demonstrativ ab und vier Afd-ler winkten ab.



Bei kurzen Gesprächen meinten Kollegen:

„Bei uns wird man abgesichert, man findet immer noch etwas, Handwerker werden immer gesucht." Wir erzählten von der Schließung bei Opel Bochum und den Erfahrungen mit Transfergesellschaft und schäbigen neuen Arbeitsplätzen, aber auch vom selbständigen Streik, der das Werk für zehn Jahre erhalten hat.

Oder eine andere Meinung war, „VW kann nicht anders". Wir: „VW geht es um den ersten Platz, auf Kosten der Arbeiter."

Ein anderer Kollege sagte: „Streik ja! - aber wir sollens machen, nä?" – Und wir: „Ja, aber zusammen."



Nachdem alle Flugblätter verteilt waren, gaben wir noch 20 Streikrechtsbroschüren ab und boten die Opel-Broschüre an. „20 Jahre Streik der Opelaner in Bochum - Wenn die Arbeiter das Heft in die Hand nehmen!" Ein Kollege kaufte es und gab seine Telefonnummer, um weiter mit uns zu sprechen. Sieben weitere hatten Interesse an der Broschüre, jedoch kein Geld dabei oder wollten sie umsonst. Es würde sich lohnen, einen Einsatz mit der Opel-Broschüre zu machen, mit vorheriger Ankündigung, damit die Leute Geld dabei haben.