VW-Arbeitsplatzvernichtung
Yeni Özgür Politika berichtet über VW-Pläne und Angriff vor Audi Neckarsulm
Der türkische Online-Nachrichtendienst berichtet auf seiner Homepage von den Ereignissen. RF-News dokumentiert:
Der Volkswagen Konzern plant die Schließung der vier Werke in Deutschland mit dem Werk Audi Necksulm. Die Wahrscheinlichkeit, in der Fabrik zu schließen, in der etwa 15.000 Arbeiter arbeiteten, hat bei Mitarbeitern und Familien große Besorgnis ausgelöst. … (Weiterlesen; türkisch)
Volkswagen Grubu’nun Almanya’daki dört fabrikayı kapatma planları arasında Audi Neckarsulm tesisi de yer alıyor. Yaklaşık 15 bin işçinin çalıştığı fabrikada kapanma ihtimali, çalışanlar ve aileler arasında büyük endişeye yol açtı. … (Devamını oku)