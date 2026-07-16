Subbotnik
18. Juli im ABZ Gelsenkirchen!
Auf zum Subbotnik diesen Samstag, den 18.7. im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen: Der Einsatz beginnt um 10 Uhr und endet um 15 Uhr. Jeder und jede kann anpacken bei der ehrenamtlichen Arbeit zum Ausbau und Erhalt des Arbeiterbildungszentrums! Dieses Mal gibt es vor allem Gartenarbeit zu erledigen. Wir brauchen aber auch fleißige Hände für die Reinigungsarbeiten im Innenbereich. Die Landesleitung MLPD NRW und das Team vom Schacht III freuen sich auf euch! Für Verpflegung ist gesorgt.