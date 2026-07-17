70 Jahre KPD‑Verbot: Kundgebung am 17.8. & Podiumsdiskussion am 23.8.!

Der Antikommunismus wurde danach in der Verfassung verankert und zur Staatsreligion. Heute – 70 Jahre später – ruft Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine Taskforce „Linksextremismus“ ins Leben und will den Verfassungsschutz zu einem „echten Geheimdienst“ mit operativen Befugnissen gegen Revolutionäre, Kommunisten und Marxisten-Leninisten machen.



Kommt zur Kundgebung am 17. August, 18 Uhr, Düsseldorf, Hermannsplatz, Nähe der ehemaligen KPD-Zentrale in der Ackerstraße, und zur Diskussionsveranstaltung am 23. August, 10 bis 14 Uhr, Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1a. Der Eintritt für Letztere beträgt 4 bzw. 2 Euro.

Es rufen u. a. auf:

Frank Pfeiffer, Bundesvorstand Rote Hilfe / Hans-Werner Rimpel, Mitglied im Landesausschuss NRW der VVN-BdA / Peter Nowak, Journalist, Initiator Zimmerwalder Konferenz 2.0 / ADHF / ATIK / Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD / Fritz Ullmann, Stadtrat Linkes Forum Radevormwald, Internationalistisches Bündnis / Peter Feldmann, Oberbürgermeister Frankfurt am Main a. D., Mitglied in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Frankfurt / Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL / Markus Stockert, Betriebsrat Thyssen Krupp, Arbeiterplattform Internationalistisches Bündnis / Roland Meister, Menschenrechtsanwalt und Strafverteidiger / Montagsdemo Düsseldorf / Andreas Buderus, Sagt NEIN! Gewerkschafter*innen gegen Militarismus und Krieg

Weitere Unterstützerinnen und Unterstützer, Trägerinnen und Träger sind willkommen und können sich unter info@inter-buendnis.de melden.

Flyer zu 70 Jahre KPD-Verbot

WEITERE INFORMATIONEN UNTER GAKKC.DE