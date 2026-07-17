Gib Antikommunismus keine Chance!
70 Jahre KPD‑Verbot: Kundgebung am 17.8. & Podiumsdiskussion am 23.8.!
Das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) am 17. August 1956 war eine Ursünde der BRD. Mit ihm wurden die Häuser der KPD enteignet und ihre Bankkonten geleert. Mitgliedern der KPD wurden Grundrechte aberkannt; im Hitler-Faschismus Verfolgten wurde die Entschädigung gestrichen.
Der Antikommunismus wurde danach in der Verfassung verankert und zur Staatsreligion. Heute – 70 Jahre später – ruft Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine Taskforce „Linksextremismus“ ins Leben und will den Verfassungsschutz zu einem „echten Geheimdienst“ mit operativen Befugnissen gegen Revolutionäre, Kommunisten und Marxisten-Leninisten machen.
Kommt zur Kundgebung am 17. August, 18 Uhr, Düsseldorf, Hermannsplatz, Nähe der ehemaligen KPD-Zentrale in der Ackerstraße, und zur Diskussionsveranstaltung am 23. August, 10 bis 14 Uhr, Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1a. Der Eintritt für Letztere beträgt 4 bzw. 2 Euro.
Es rufen u. a. auf:
Frank Pfeiffer, Bundesvorstand Rote Hilfe / Hans-Werner Rimpel, Mitglied im Landesausschuss NRW der VVN-BdA / Peter Nowak, Journalist, Initiator Zimmerwalder Konferenz 2.0 / ADHF / ATIK / Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD / Fritz Ullmann, Stadtrat Linkes Forum Radevormwald, Internationalistisches Bündnis / Peter Feldmann, Oberbürgermeister Frankfurt am Main a. D., Mitglied in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Frankfurt / Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL / Markus Stockert, Betriebsrat Thyssen Krupp, Arbeiterplattform Internationalistisches Bündnis / Roland Meister, Menschenrechtsanwalt und Strafverteidiger / Montagsdemo Düsseldorf / Andreas Buderus, Sagt NEIN! Gewerkschafter*innen gegen Militarismus und Krieg
Weitere Unterstützerinnen und Unterstützer, Trägerinnen und Träger sind willkommen und können sich unter info@inter-buendnis.de melden.