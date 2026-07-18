Bald geht's los zum Sommercamp!

Denn wir wollen unser Sommercamp mit vorbereiten, das in acht Tagen startet. Passend dazu haben sich noch zwei Kinder und ein Papa (als Helfer) angemeldet. Also es ist noch nicht zu spät. Meldet euch jetzt an!

Beim nächsten Rotfuchstreffen gehen wir nochmal alles gemeinsam durch: Was müssen wir in den Koffer packen, wieviel Taschengeld einstecken, wann fahren wir mit dem Bus los u.s.w.

Wir freuen uns!!