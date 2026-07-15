Das Waldfest im Ferienpark Thüringer Wald ruft

Das Waldfest ist ein Fest für die ganze Familie mit Kinderprogramm: Schminken, Glücksrad, Chemielabor, Friedenstauben basteln, Flohmarkt, Neptunfest am Löschteich, Hüpfburg, Verpflegung: Leckerem vom Grill, gebratenen Nudeln, Pommes, Salatbuffet, Softeis, Kaffee und Kuchen

Außerdem gibt es:

Ausstellung zum Sportler Werner Seelenbinder

Zumba für alle

Zumba für alle Podiumsdiskussion: "Zukunftsvisionen - unsere Alternativen zu Krisen, Krieg und Faschismus"

Vielseitige Stände:

VdK, Jugendverband REBELL, Frauenverband Courage, NABU mit Infos zum Bieber, Palästina muss Leben, MLPD, Flohmarkt, Bücherstände, Solidarität International, Linksjugend, Umweltgewerkschaft, Forst mit Honig und mehr, Kunsthandwerk, Alpakastand mit diversen Produkten.

Abends Konzert mit:

Gehörwäsche aus Köln

Streetops Music aus Passau

The Great Destroyer aus Sonneberg

und anschließend DJ



Freier Eintritt – Spenden erwünscht.

Stände können noch angemeldet werden unter info@ferienpark-thüringer-wald.de oder unter 036766480851.

Hier die Einladung