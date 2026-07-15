Truckenthal / Thüringen
Das Waldfest im Ferienpark Thüringer Wald ruft
Der Ferienpark Thüringer Wald lädt zum 21. Waldfest inTruckenthal / Südthüringen ein!
Das Waldfest ist ein Fest für die ganze Familie mit Kinderprogramm: Schminken, Glücksrad, Chemielabor, Friedenstauben basteln, Flohmarkt, Neptunfest am Löschteich, Hüpfburg, Verpflegung: Leckerem vom Grill, gebratenen Nudeln, Pommes, Salatbuffet, Softeis, Kaffee und Kuchen
Außerdem gibt es:
- Ausstellung zum Sportler Werner Seelenbinder
Zumba für alle
- Podiumsdiskussion: "Zukunftsvisionen - unsere Alternativen zu Krisen, Krieg und Faschismus"
Vielseitige Stände:
VdK, Jugendverband REBELL, Frauenverband Courage, NABU mit Infos zum Bieber, Palästina muss Leben, MLPD, Flohmarkt, Bücherstände, Solidarität International, Linksjugend, Umweltgewerkschaft, Forst mit Honig und mehr, Kunsthandwerk, Alpakastand mit diversen Produkten.
Abends Konzert mit:
- Gehörwäsche aus Köln
- Streetops Music aus Passau
- The Great Destroyer aus Sonneberg
- und anschließend DJ
Freier Eintritt – Spenden erwünscht.
Stände können noch angemeldet werden unter info@ferienpark-thüringer-wald.de oder unter 036766480851.