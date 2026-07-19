Der 17-jährige palästinensische Fußballspieler erlebt das WM-Finale nicht mehr

Er war Mitglied der Jugendfußball-Nationalmannschaft. Der 17-jährige Fadi Hamdala al-Nasan, der für den Verein Al-Mugayyir spielte, liebte Fußball.

Als die Siedler angriffen, hörte er die Schreie von Mädchen und Frauen und eilte dorthin, um zu helfen, und wurde ermordet. Bei diesem Angriff wurden zwei weitere palästinensische Dorfbewohner und ein 10-jähriger Junge durch Gummigeschosse und Blendgranaten schwer verletzt.

Fadi Hamdala al-Nasan wurde heute Mittag beerdigt und kann das Finale nicht mehr erleben. Die Palästinensische Gemeinde in Athen bittet alle Menschen, die ein Herz für den Befreiungskampf der Palästinenser haben, vor dem Spiel gemeinsam eine Gedenkminute abzuhalten zum Gedenken an Fadi Hamdala al-Nasan und alle Menschen, die durch die faschistische israelische Armee oder durch Siedlerterror ermordet wurden.