Der Vorverkauf für "Die Lehre von der Denkweise" hat begonnen!

Im Rote-Fahne-News-Artikel über die Gesprächsrunde heißt es: "Zuerst stellte Stefan Engel anhand des Aufbaus einige wesentliche Inhalte kurz vor. Das Buch arbeitet erstmals die Lehre von der Denkweise allseitig aus. Dazu macht es deutlich, warum diese Frage heute eine solch entscheidende Rolle im Klassenkampf, im marxistisch-leninistischen Parteiaufbau sowie beim Aufbau des Sozialismus spielt. Es behandelt das Phänomen der Denkweise seit den Anfängen der revolutionären Arbeiterbewegung - bis hin zur Entwicklung des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise als Regierungsmethode."

Hier der komplette Bericht

Jetzt hat People to People die Vorverkaufsseite freigeschaltet.

Macht kräftig davon Gebrauch! Die Vorverkaufspreise und die Mengenrabatte sind echt attraktiv. Gleichzeitig dient der Vorverkauf natürlich auch der Vorfinanzierung der Produktionskosten.

Die Buchausgabe (350 Seiten) kostet im Vorverkauf 21 Euro (später 25 Euro)

Die Ausgabe als Revolutionärer Weg im Vorverkauf 19 Euro (später 23 Euro)

Die USB-Karte (Stick) im Vorverkauf 19 Euro (später 23 Euro)

Buch + Stick im Vorverkauf 35 Euro (später 44 Euro)

RW-Ausgabe + Stick im Vorverkauf 32 Euro (später 42 Euro)

Wer fünf Exemplare oder mehr bestellt, bekommt nochmal 10 Prozent Rabatt.

Wir wünschen dem neuen Buch einen reißenden Absatz und der Veranstaltung am 13. September großes Publikum!