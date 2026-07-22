Die fortschrittlichen Kräfte in der Polarisierung stärken sich und der Widerstand wächst

Liebe Freundinnen und Freunde, in der letzten Woche traf sich das Konsultativkomitee der United Front, diskutierte intensiv über die Weltlage und wertete die der letzten Zeit aus.

Die Imperialisten wie Trump werden durch zeitweise Niederlagen noch gefährlicher, die faschistische Gefahr wächst weltweit auch in vielen Regierungen, die Auswirkungen der Umweltzerstörung werden gefährlicher und in den Angriffen auf die Arbeiterklasse fallen Tabus. Aber es stärken sich auch die fortschrittlichen Kräfte in der Polarisierung und der Widerstand wächst.

Die United Front ist gefordert, die Situation insgesamt und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs sehr ernst zu nehmen und dazu beizutragen, dass sich die fortschrittlichen Kräfte organisieren, die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung verstehen und die Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative gestärkt wird.

Die vier verabschiedeten Resolutionen zur brutalen Unterdrückung der Proteste gegen den NATO-Gipfel in der Türkei, gegen die Unterdrückung der Palästina-Solidarität sowie zur Solidarität im Kampf gegen Stellenabbau, Werksschließungen und Polizeigewalt gegen Arbeiter bei VW sind Ergebnis der Diskussion …

Zudem wurde das nächste Webinar der United Front am 23. August zur Vorbereitung des Antikriegstags besprochen. Die Einladung wird demnächst verschickt. Möglichst viele junge Leute sollen sprechen, da sie es sind, die in die Kriege geschickt werden.

Herzliche und solidarische Grüße

Hier geht es zur Resolution "Organisiert die Solidarität im Kampf gegen Stellenabbau, Werksschließungen und Polizeigewalt gegen Arbeiter". Die restlichen Resolutionen werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.