Die Haftbedingungen für Dr. Hussam Abu Safiya sind lebensbedrohend!

Siehe auch Rote-Fahne-News-Artikel Palästina und Gaza müssen leben – Dr. Hussam Abu Safiya muss freigelassen werden!

Dr. Abu Safiya teilte aktuell mit, dass er nach einem Besuch seiner Anwälte geschlagen wurde und in Isolationshaft kam. Weltweit wird von Israel gefordert, ihm die dringend notwendige medizinische Behandlung zu gewähren. Der Arzt forderte eine unabhängige medizinische Untersuchung und forderte seine Anwälte auf, alles zu tun, ihn aus dem Hochsicherheitstrakt herauszubekommen.

Eine Gruppe von Parlamentariern aus SPD, Grünen und Linkspartei setzt sich in einem Brief an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog für den Arzt ein. Die Abgeordneten appellieren an die israelischen Behörden, »unverzüglich notwendige humanitäre und rechtsstaatliche Maßnahmen zu ergreifen, um Leben und Gesundheit von Dr. Hussam Abu Safiya sowie der weiteren inhaftierten Ärztinnen und Ärzte zu schützen«. Nach Informationen des Spiegel hatten die Initiatoren auch Abgeordnete aus der CDU/CSU-Fraktion angefragt. Unter den 48 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern findet sich jedoch kein Name aus der Reihe der CDU/CDU-Abgeordneten.

Die Organisation Physiciens for Human Rights Israel teilte mit, dass bei dem Anwaltsbesuch keine vertrauliche Kommunikation möglich war. Sie waren durch eine Scheibe getrennt, und das Gespräch wurde von maskierten Wärtern überwacht. In einer Petition an den Obersten Gerichtshof forderte die Organisation die Freilassung von 14 Ärzten aus Gaza, die ohne Anklage inhaftiert sind. Darauf antwortete die Regierung mit einer unverschämten Lüge. Abu Safiya erhalte eine gute medizinische Versorgung und sei nie in Gefahr gewesen. Demgegenüber berichteten die Anwälte, dass er bei dem Gespräch an Atemnot litt und Probleme hatte zu sprechen. Mehrmals sei er nahe daran gewesen, das Bewusstsein zu verlieren.