Dritte Hitzewelle in diesem Jahr

Jeder große Fluss Deutschlands erwärmt sich stärker, als es den Tieren und Pflanzen darin guttut. 25 Grad Wassertemperatur sind den Menschen angenehm, den Wasserlebewesen dagegen geht es mit jedem Grad mehr immer schlechter. Ende Juni erreichten der Main und die Oder 30 Grad Wassertemperatur, die Donau lag nur knapp darunter.



Die sinkenden Wasserstände aufgrund ausbleibender Niederschläge befördern noch die Aufheizung der Flüsse. Drohende Folgen: plötzliche Verschlechterung der Wasserqualität, Fischsterben, Algenblüte u. a. der giftigen Blaualgen, sinkender Sauerstoffgehalt im Wasser. Eine Entwicklung, die Millionen Menschen betreffen wird. Städte wie Düsseldorf beziehen ihr Trinkwasser aus dem Rhein. Was passiert, wenn der Fluss teilweise oder komplett umkippt?



Einen großflächigen Selbstzerstörungsprozess in den europäischen Wäldern hat ein Forscherteam der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft festgestellt. Aufgrund der Klimaerwärmung sterben mehr Bäume vorzeitig als vor zwanzig Jahren. Konkret untersuchten die Forscher die Daten von 500.000 Bäumen von 52 Arten in den Wäldern Frankreichs. Nicht einzelne Extremereignisse lassen mehr Bäume früher sterben, sondern ein Zusammenspiel von anhaltender Trockenheit, zeitweise extremem Stress und einer eingeschränkten Erholungsfähigkeit in den Folgejahren, unter anderem aufgrund fehlenden Bodenwassers bis in größere Tiefen.



Ein Teufelskreis, weil die toten Bäume den Waldboden der Erosion aussetzen und seine Fähigkeit mindern, Wasser zu speichern, und auch abzugeben. Der Kampf für Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe kann bestimmte Entwicklungen abmildern. Doch ist die Beseitigung des imperialistischen Systems und der Aufbau des Sozialismus weltweit notwendig, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.