Ein Muss im Kampf gegen faschistische Betriebsführungen

Manche waren richtig sauer auf die eigenen Kollegen, weil sie sich vom gelben Betriebsrat haben Täuschen lassen, andere gaben der IG-Metall die Schuld, weil sie nicht genug Flyer und Werbeartikel verteilt hat. Beides ist viel zu kurz gegriffen und führt zu Skepsis und Misstrauen unter den Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie das Wahlergebnis zustande gekommen ist und wie die Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und Kollegen besser geführt werden kann, müssen wir wissenschaftlich herangehen.

Durch die Propaganda des Managements, die Demagogie der faschistischen AfD, Merz’ ständige Beschwerden über die angeblich faulen Arbeiter und über viele andere Kanäle wirkt auf die Kolleginnen und Kollegen die kleinbürgerliche Denkweise ein. Sie soll sie davon abhalten, ihre eigenen Interessen zu erkennen und für sie einzutreten, stattdessen sollen sie sich mit den Interessen der Herrschenden identifizieren. Die Kolleginnen und Kollegen werden den Kampf um ihre eigenen Interessen aufnehmen, wenn sich in diesem Kampf um die Denkweise die proletarische Denkweise immer weiter durchsetzt.

Das bald erscheinende Buch, „Die Lehre von der Denkweise“ befasst sich genau mit diesen Fragen: Warum denken wir eigentlich, wie wir denken? Welche Gesetzmäßigkeiten wirken im Kampf um die Denkweise und wie organisieren wir, die Überlegenheit der proletarischen Denkweise? Umso mehr Kolleginnen und Kollegen sich die Lehre von der Denkweise aneignen und lernen, sie anzuwenden, umso besser werden sie der Belegschaft helfen können, mit der Meinungsmanipulation von Konzernen und Regierung fertig zu werden. Das ist ein notwendiger Schritt hin zu einer selbstbewussten und streikbereiten Belegschaft.

Ich habe jetzt begonnen, Vorbesteller für das Buch zu werben.

Stefan Engel, Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel

Die Lehre von der Denkweise

350 Seiten

Vorverkaufspreise: Taschenbuch: 21,00 Euro, RW-Ausgabe: 19,00 Euro, USB-Stick: 19,00 Euro, Taschenbuch und Stick: 35,00 Euro, RW-Ausgabe und Stick: 32,00 Euro

eBook: 15,99 Euro

Zu bestellen bei:

Verlag Neuer Weg,

Tel.: 0201 25915

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