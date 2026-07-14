„Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen“ sagte Blume von VW

Blume wollte noch Mitte letzter Woche notfalls die VW Hauptversammlung über die Schließung von vier Betrieben abstimmen lassen, wenn der Vorstand nicht zustimmt. Jetzt hat Blume ein „Einsehen“? Sicher haben dazu die lautstarken Proteste, selbständige Aktionen und Streiks beigetragen, Blumes „IQ“ zu erhöhen.

Blumes Ausweg! Umbau zur Rüstung? Es gibt keine Produktion, die nicht „verbraucht“ werden muss. Verbrauch bei Rüstung heißt Krieg! Ist das intelligent?

Intelligent wäre, im Sinne der Menschen, der Natur, der Zukunft zu produzieren! Doch das würde bedeuten, zu sagen: Der Kapitalismus ist überholt. Er erzeugt nur Krisen, er treibt die Menschen in den Abgrund. Also muss er abgeschafft werden!

Solch eine Intelligenz kann man von Blume wahrlich nicht erwarten! Blume ist nicht einfach "unintelligent". Seine Intelligenz ist die der kapitalistischen Ausbeuter.