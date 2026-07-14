Frankreich
Wetterdienst ruft höchste Hitze-Warnstufe aus
Zu Beginn des letzten Wochenendes hat der französische Wetterdienst wegen Temperaturen bis zu 41 Grad für 24 Departements, und damit in gut einem Viertel Frankreichs, die höchste Hitze-Warnstufe ausgerufen. Am Sonntag kamen dann noch 13 weitere Departements für die Warnstufe Rot hinzu. Dies betrifft etwa 26 Millionen Menschen in Frankreich. Für 59 weitere Departements wurde die zweithöchste Hitze-Warnstufe Orange ausgerufen. In weiten Teilen Europas, von Griechenland bis Nordengland steht eine erneute Hitzewelle an. Ein deutlicher und lebensbedrohlicher Ausdruck der globalen Klimakatastophe. Sie wirkt im Prozess der fortschreitenden globalen Umweltkatastrophe regelrecht als Initialkatastrophe.