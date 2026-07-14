Fussball-WM
Skandalöse FIFA-Entscheidung von nur einer Person getroffen
Der US-Fußballstürmer Folarin Balogun erhielt im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina wegen groben Foulspiels eine Rote Karte. Diese wurde im Nachgang aufgehoben und zur Bewährung ausgesetzt. Ein bis dahin nie dagewesener Vorgang. US-Präsident Donald Trump hatte mit einem Anruf bei FIFA-Chef Infantino gegen die Rote Karte interveniert. Nun berichtet die englische "Times“, dass diese umstrittene Entscheidung von nur einer Person der FIFA-Disziplinarkommission, dem Vorsitzenden Mohammad Al Kamali aus den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen worden sei. Die weiteren 17 Mitglieder der FIFA-Disziplinarkommission sollen nicht in die Entscheidung involviert gewesen sein, was unüblich sei. Bei einem Fall dieser Tragweite entscheidet im Normalfall ein mehrköpfiges Gremium.