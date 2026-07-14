Skandalöse FIFA-Entscheidung von nur einer Person getroffen

Hunderte Menschen demonstrierten am Sonntag in Kathmandu vor dem Regierungssitz Singhdurbar gegen das Vorgehen der Regierung gegenüber Wohnungslosen. Sie werden aus ihren Unterkünften in Kathmandu vertrieben, ohne dass Alternativen bereitgestellt werden. Die Demonstranten der "Joint National Squatter Front" trugen Plakate mit Parolen wie „Schluss mit der Grausamkeit gegen die Armen“, „Menschenrechte achten“, „Stoppt illegale Verhaftungen“ und „Unterkünfte für Hausbesetzer bereitstellen“. Sie wurden jedoch von der Polizei mit Schlagstöcken angegriffen und festgenommen. Bereits im April hatte die Regierung landlose Siedler aus verschiedenen Teilen des Kathmandu-Tals sowie aus anderen Landesteilen vertrieben, indem sie deren Behausungen abreißen ließ; davon waren mehr als 15.000 Menschen aus 2.600 Familien betroffen.